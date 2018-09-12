ABD Florence kasırgasını bekliyor! ‘Acil Durum’ ilan edildi

ABD'yi bu hafta içinde saatteki hızı 220 kilometreye yaklaşan ve yoğun yağışlara yol açan Florence kasırgasının vurması bekleniyor. Kasırga nedeniyle Güney Carolina, Kuzey Carolina, başkent Washington DC, Virginia eyaletlerinde 'acil durum' ilan edilirken, yaklaşık 1 milyon kişinin zorunlu tahliyesi gerçekleşecek.

Sonbahar mevsimi ile birlikte kasırga sezonuna giren ABD’yi bu hafta içinde saatteki hızı 220 kilometreye yaklaşan ve yoğun yağışlara yol açan Florence kasırgasının vurması bekleniyor.

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‘ACİL DURUM’ İLAN EDİLDİ

Ülkenin Güneydoğu ve Doğu bölgesinde büyük bir yıkıma yol açabileceği öngörülen Florence kasırgası nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişi zorunlu tahliye ile karşı karşıya kalırken, Güney Carolina, Kuzey Carolina, başkent Washington DC, Virginia eyaletlerinde ‘acil durum’ ilan edildi. Özellikle Güneydoğu kıyılarında bulunan eyaletlerde yıkıcı bir darbe yaratması beklenen ve 4. kategoriye yükselen Florence kasırgasını bu denli ürkütücü kılan nedenler şöyle sıralanıyor:

– Kategori 2’den kategori 4’e yükselen Florence kasırgasının kıyılara yaklaştıkça daha da yoğunlaşarak etkisini artırması bekleniyor.

– Bugün itibariyle hızı saatte 220 kilometreyi bulan kasırganın getirdiği yoğun yağış nedeniyle nehirleri, ırmakları ve kanalları taşırarak büyük sellere yol açabileceği öngörülüyor. Halihazırda yoğun yağış almış olan Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde, toprağın yoğun yağmur sularını emebilecek yapıda olmadığı, bunun da sel olasılığını güçlendirdiği belirtiliyor.

– Ulusal Kasırga Merkezi, 4’üncü kategorideki kasırganın ağaçları kökünden sökebileceğini, elektrik direklerini devirip kabloların kopmasına yol açabileceğini, evlerin çatılarını uçurabileceğini belirtiyor.

Meteorolji uzmanları ve Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre, Florence kasırgasının bu eyaletlere Perşembe’yi Cuma gününe bağlayan gece ulaşması bekleniyor. DHA