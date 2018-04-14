ABD, Fransa ve İngiltere Suriye’yi nereden vurdu?

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenledikleri ortak operasyonla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. ABD, kimyasal silah depoları ve askeri üslerin hedef alındığı operasyonda 100'den fazla füze fırlattı. Rusya ise 71 füzenin engellendiğini bildirdi.

ABD’nin liderliğindeki üçlü ittifak tarafından Suriye’de düzenlenen ortak operasyonla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. ABD’nin açıklamasına göre, kimyasal silah depoları ve askeri üsler hedef alındı, operasyonda 100’den fazla füze fırlatıldı.

CNN International’ın geçtiği haberde ise ABD savaş gemilerinden birinin de operasyona Kızıldeniz’den katıldığı detay olarak verildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 02.00’de İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin ABD ve Fransa ile Suriye’deki hedefleri vurmaya başladığı kaydedildi. İngiltere’nin operasyona Kıbrıs’taki Akrotiri Hava Üssünden kalkan Tornado tipi 4 savaş uçağı ile katıldığı açıklandı.

İngiliz uçaklarının saldırıda ‘Storm Shadow’ (Fırtına Gölge) füzelerinin kullandığı belirtildi.

Fransa Savunma Bakanlığı da operasyona ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, Akdeniz’deki bir fırkateynden cruise füzeleri fırlatıldığını, Fransız hava kuvvetlerine bağlı jetlerin de 12 füze bırakarak güvenli bir şekilde üslerine döndüğünü ifade etti.

Rusya: 71 füze önlendi

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye hava savunma sistemlerinin ABD, İngiltere ve Fransa’nın saldırısı sırasında fırlatılan 103 füzenin 71’ini önlediğini belirtti. Rudskoy, “Eldeki verilere göre saldırıda toplam 103 cruise füzesi kullanıldı. Büyük oranda Sovyet üretimi hava savunma komplekslerinden oluşan Suriye hava savunma sistemleri, hava ve deniz bazlı füzelere başarıyla karşılık verdi ve 71 füzeyi önledi” dedi.

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