ABD, Fransa ve İngiltere’den yeni Suriye hamlesi

ABD önderliğindeki Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenlediği askeri operasyon ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya'ya karşı tasarının geçmemesi sonrasında bugün yeni bir tasarı gündeme geldi. CNN'e konuşan diplomatlar, Fransa, ABD ve İngiltere'nin Suriye'deki kimyasal saldırının incelenmesi için bağımsız bir araştırma grubu kurulmasını talep ettiğini aktardı.

Suriye’de yaşanan gelişmelerin yankısı devam ediyor… Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde gündeme gelen fakat Rusya’dan veto yiyen tasarının ardından Fransa önderliğinde İngiltere ve ABD’nin yeni bir tasarı için kolları sıvadığı ortaya çıktı. CNN’e konuşan Birleşmiş Milletler diplomatları, bu üç ülkenin BMGK’de yeni bir tasarı sunacağını aktardı. Tasarıda Suriye’deki kimyasal silah saldırısı sonrasında bağımsız bir soruşturma yapılmasının talep edileceği belirtildi. Fransa’nın Daimi BM Temsilcisi François Delattre, Suriye’nin kimyasal silah programının durdurulması gerektiğini aktardı. Öte yandan AFP’ye konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ayman Soussan, “Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nden bir delege Cumartesi günü Şam’a geldi ve Pazar günü Duma’ya gidecek” açıklamasını yaptı.