ABD heyeti Perşembe pazarında

El Awsat’ta yer alan habere göre, üst düzey ABD’li yetkililerden oluşan askeri bir heyet, Türkiye ve ÖSO’nun olası bir operasyonunun hedefi olan Menbiç’teydi. Habere göre ABD’li heyet, terör örgütü YPG’nin yetkililerine “Menbiç’i koruyacakları” sözünü verdi.
Türkiye’nin ısrarla askerlerini çekmesini istediği ABD’nin böyle bir ziyarette bulunması “gövde gösterisi” olarak algılandı. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan YPG’li yetkili ise “Bu ziyaret Menbiç’in akıbetinin Afrin gibi olmayacağını yerel halka göstermek için bir destek hamlesiydi” ifadelerini kullandı.