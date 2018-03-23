ABD heyeti Perşembe pazarında

Yüksek rütbeli ABD'li askerlerden oluşan bir heyet, Türkiye'nin olası operasyon hedefi olan ve terör örgütü YPG/PYD'nin elinde bulunan Menbiç'te incelemelerde bulundu. ABD heyeti Menbiç'te bulunan pazar yerini gezdi.

El Awsat’ta yer alan habere göre, üst düzey ABD’li yetkililerden oluşan askeri bir heyet, Türkiye ve ÖSO’nun olası bir operasyonunun hedefi olan Menbiç’teydi. Habere göre ABD’li heyet, terör örgütü YPG’nin yetkililerine “Menbiç’i koruyacakları” sözünü verdi.

Türkiye’nin ısrarla askerlerini çekmesini istediği ABD’nin böyle bir ziyarette bulunması “gövde gösterisi” olarak algılandı. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan YPG’li yetkili ise “Bu ziyaret Menbiç’in akıbetinin Afrin gibi olmayacağını yerel halka göstermek için bir destek hamlesiydi” ifadelerini kullandı.