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ABD Kaşıkçı için ayağa kalktı… Senatörlerden Pompeo’ya mektup

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı için ABD Senatosu da harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup gönderen 23 Amerikalı Senatör, Amerikan hükümetinin Suudi Arabistan'a karşı takındığı tavrın yetersiz olduğunu, bu ülkenin daha sert eleştirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Zeynep GÜRCANLI
android-time 11:58 13 Ekim 2018
Haberler Dünya
ABD Kaşıkçı için ayağa kalktı… Senatörlerden Pompeo’ya mektup
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı için ABD Senatosu da harekete geçti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya mektup gönderen 23 Amerikalı Senatör, Amerikan hükümetinin Suudi Arabistan'a karşı takındığı tavrın yetersiz olduğunu, bu ülkenin daha sert eleştirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Mektupta, Suudi Arabistan’ın bundan önce de rejim muhaliflerine yönelik benzer eylemlere girdiği kaydedilerek, “Suudi Hükümeti Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgisinin bulunduğuna ilişkin haberleri yalanlasa da, ülke içinde muhaliflere karşı takındığı tavır bunun aksini göstermektedir” denildi.

Suudiler’in ülkedeki rejim muhalifi aktivist Raif Badawi ve Waleed Al-Khair’i hapsetmelerinin örnek gösterildiği mektupta, tüm dünyada gazetecilere yönelik sert önlemlere de dikkat çekildi.

Pompeo'ya verilen mektubun giriş bölümü.

Pompeo’ya verilen mektubun giriş bölümü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi ülkesinde basına karşı tutumunun da, dünyadaki otoriter liderlere gazetecilere karşı eyleme geçme cesareti verdiğinin ifade edildiği mektupta, “Amerika etik temelini sağlam tutup, tüm dünyada kişisel özgürlükleri korumak için çaba harcamaya devam etmelidir. “Eğer ABD tarafından bu tip olaylara çok daha güçlü tepki verilmezse, bu trend devam edecektir” denildi.

Senatörler mektubun altına imzalarını attı.

Senatörler mektubun altına imzalarını attı.

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Son güncelleme: android-time 11:5913.10.2018
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