ABD Kaşıkçı için ayağa kalktı… Senatörlerden Pompeo’ya mektup

Mektupta, Suudi Arabistan’ın bundan önce de rejim muhaliflerine yönelik benzer eylemlere girdiği kaydedilerek, “Suudi Hükümeti Kaşıkçı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgisinin bulunduğuna ilişkin haberleri yalanlasa da, ülke içinde muhaliflere karşı takındığı tavır bunun aksini göstermektedir” denildi.

Suudiler’in ülkedeki rejim muhalifi aktivist Raif Badawi ve Waleed Al-Khair’i hapsetmelerinin örnek gösterildiği mektupta, tüm dünyada gazetecilere yönelik sert önlemlere de dikkat çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi ülkesinde basına karşı tutumunun da, dünyadaki otoriter liderlere gazetecilere karşı eyleme geçme cesareti verdiğinin ifade edildiği mektupta, “Amerika etik temelini sağlam tutup, tüm dünyada kişisel özgürlükleri korumak için çaba harcamaya devam etmelidir. “Eğer ABD tarafından bu tip olaylara çok daha güçlü tepki verilmezse, bu trend devam edecektir” denildi.