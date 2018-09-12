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ABD, korkuyla Florence kasırgasını bekliyor

ABD'de son yılların en şiddetli kasırgası olması beklenen Florence'in cumartesi karaya ulaşacağının tahmin edildiği açıklandı. Bu nedenle tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu buldu.

android-time 21:59 12 Eylül 2018
Haberler Dünya
ABD, korkuyla Florence kasırgasını bekliyor
ABD'de son yılların en şiddetli kasırgası olması beklenen Florence'in cumartesi karaya ulaşacağının tahmin edildiği açıklandı. Bu nedenle tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu buldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, daha önce perşembe akşamı ya da cuma sabahı karaya ulaşacağı tahmin edilen kasırganın cumartesi karada etkili olacağı belirtildi…

ABD'yi cuma günü etkilemesi beklenen ve "son yılların en büyük felaketi" olarak nitelendirilen Florence kasırgası nedeniyle ABD'nin doğu kıyısındaki Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde yaşayan 1 milyon kişi için tahliye emri verildi. Yaklaşan kasırga nedeniyle Kuzey Carolina eyaletindeki bazı vatandaşlar, Wilmington şehrinde bulunan okullara sığındı. FOTO:AA

ABD’yi cumartesi günü etkilemesi beklenen ve “son yılların en büyük felaketi” olarak nitelendirilen Florence kasırgası nedeniyle ABD’nin doğu kıyısındaki Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde yaşayan 1 milyon kişi için tahliye emri verildi. Yaklaşan kasırga nedeniyle Kuzey Carolina eyaletindeki bazı vatandaşlar, Wilmington şehrinde bulunan okullara sığındı. FOTO:AA

Açıklamada, perşembe akşamı ve cuma günü kasırganın tetiklediği şiddetli rüzgarların Güney Carolina’da etkili olacağı bildirildi.

FOTO:REUTERS

FOTO:REUTERS

tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu buldu

Yaklaşan kasırga nedeniyle Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu buldu.

Ayrıca, kasırganın 5,4 milyon kişinin yaşadığı alanda etkili olacağı belirtilirken, insanlar iç bölgelere yolculuğa başladı.

Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia’nın kıyı kesimlerindeki marketler ve benzin istasyonlarından insanlar büyük miktarda alışveriş yaparken, bazı yollar da tek yöne düşürüldü.

FOTO:REUTERS

FOTO:REUTERS

Trump’tan videolu uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yayımladığı videoda, Florence’in ABD’nin doğusunda görülen en şiddetli kasırga olabileceğine işaret ederek, “Kasırgayla oyun oynamayın, o gerçekten çok büyük.” uyarısında bulundu.

Kasırga için tüm hazırlıkların yapıldığına işaret eden Trump, “Güvende olmanızı istiyorum. Kasırganın yolundan çekilin. Yerel yetkililerin yaptığı tahliye emrine uyun.” çağrısı yaptı.

FOTO:REUTERS

FOTO:REUTERS

Florence’e “Mike Tyson” benzetmesi

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı yöneticilerinden Jeff Byard da yaptığı açıklamada, ABD’nin “en asi” boksörlerinden Mike Tyson’a atıfta bulunarak, “Bu hafif bir rüzgar olmayacak. Florence Carolina kıyısına Mike Tyson yumruğu gibi inecek.” ifadesini kullandı.

FOTO:REUTERS

FOTO:REUTERS

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FOTO:REUTERS

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FOTO:REUTERS

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Son güncelleme: android-time 22:2212.09.2018
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