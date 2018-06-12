Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD-Kuzey Kore zirvesine İran’dan tepki

İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nubaht, ABD Başkanı Trump için "Uçakta attığı bir tweetle anlaşmaya attığı imzasını geri çekiyor. Bilmiyorum Kuzey Kore lideri kiminle görüşüyor" dedi.

Sozcu.com.tr
android-time 17:48 12 Haziran 2018
Haberler Dünya
ABD-Kuzey Kore zirvesine İran’dan tepki
İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nubaht, ABD Başkanı Trump için "Uçakta attığı bir tweetle anlaşmaya attığı imzasını geri çekiyor. Bilmiyorum Kuzey Kore lideri kiminle görüşüyor" dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nubaht, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ABD Başkanı Donald Trump’la Singapur’da yaptığı görüşmesini eleştirdi. Başkent Tahran’daki basın toplantısında konuşan Nubaht, “(Trump) Uçakta attığı bir Twitle anlaşmaya attığı imzasını geri çekiyor. Bilmiyorum Kuzey Kore lideri kiminle görüşüyor?” dedi.

ABD halkının da Trump’tan rahatsız olduğunu öne süren Nubaht, “Bu adam ABD’nin bilinçli halkının temsilcisi değildir? ABD halkı gelecek seçimlerde bu adamdan uzak olduklarını ortaya koyacaklardır.” şeklinde kaydetti.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar