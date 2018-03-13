ABD: O ajanı Rusya zehirledi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu ve kızı ile ilgili olarak "İngiltere'nin yürüttüğü soruşturmaya ve Rusya'nın saldırının arkasında olduğu yönündeki düşüncesine inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrika ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tillerson, İngiltere’de zehirlenen eski Rus çifte ajanı olayının arkasında Rusya’nın olduğuna inandığını belirtti. Tillerson, İngiltere’nin yürüttüğü soruşturmadan çıkan sonuçlara güvendiklerini ifade ederken, “Olaydan sorumlu olan herkesin gerekli cezayı görmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.