ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye’yi vurdu

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyrizor ilinde rejime ait hedefleri vurdu, Saldırıda en az 40 asker öldü.

Edinilen bilgiye göre, Deyrizor’a bağlı Ebu Kemal beldesi kırsalındaki rejim güçleri, sabah saatlerinde Fırat’ın doğusunda yer alan ve IŞİD’in kontrolündeki Hecin beldesine ilerlemeye çalıştı. Suriye askerleri, Fırat nehri üzerine karşıya geçmek için mobil köprü kurarak Hecin beldesi etrafına ulaştı. Rejim güçlerinin Hecin’in etrafına yerleştikten birkaç saat sonra koalisyon uçaklarının şiddetli saldırısına uğradığı bildirildi.

ARALARINDA ÜST DÜZEY SUBAYLARIN DA OLDUĞU 40 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda aralarında üst düzey rejim subaylarının da bulunduğu en az 40 asker hayatını kaybetti, diğerleri ise bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Ayrıca koalisyon uçakları, rejimin Fırat’ı geçmek için kurduğu seyyar köprüyü vurarak kullanılamaz hale getirdi. AA