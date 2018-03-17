ABD ordusuna sızan hacker ölü bulundu

Tech Inside’ın aktardığı habere göre, Lamo’nun ölümü babası tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.

Lamo’nun cesedinin bir komşusu tarafından bulunduğu belirtilirken, ölüm nedeni hakkında bir bilgi verilmedi.

Kansas'ta yaşayan Kolombiya asıllı Amerikalı hacker, ilk olarak 2000'lerin başlarında New York Times , Microsoft ve Yahoo gibi sistemlere sızdı. Lamo’nun ölümünün tartışmalara neden olmasının asıl nedeni ABD ordusuyla yaşanan olaylar oldu.

Lamo, askeri istihbaratta görevli iki arkadaşı ile birlikte ABD ordusu hakkında bazı bilgiler elde etti.

Arkadaşlarından Chealsa Manning daha sonra yakalanarak 35 yıl hapis cezası aldı. Ancak Barack Obama'nın ABD başkanlığı döneminde cezası ertelenerek serbest kaldı.

Şimdi Lamo'nun ölümünün ardında ABD ordusu hakkında öğrendiği bilgilerin olup olmadığı merak ediliyor.