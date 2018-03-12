ABD ordusunda çıplak fotoğraf skandalı

ABD ordusunda çıplak fotoğraf skandalında ikinci dalga yaşandı. Kadın askerlere ait yeni fotoğrafların yayılmaya başlaması sonrası soruşturma başlatıldı.

ABD ordusunda geçtiğimiz yıl patlak veren çıplak fotoğraf skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Deniz kuvvetlerinde başlayan skandalda, yaklaşık 30 bin kadın askere ait 131 bin fotoğraf başta Facebook olmak üzere birçok internet sitesinde yayılmıştı.

Skandalın üzerinden bir yıl geçerken, son günlerde kadın askerlere ait yeni fotoğrafların paylaşılmaya başlandığı öğrenildi.

Facebook’ta iki hafta önce ortaya çıkan ‘Blame Marines United’ adlı grup ordu mensuplarına ait kareler yüklemeye başladı.

Olayın fark edilmesi sonrası #NotInMyMarines etiketiyle bir çağrı başlatılırken, Facebook sayfası şikayetler sonrası kapatıldı.

Savunma Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.