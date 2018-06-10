ABD, PKK’ya 250 TIR yeni silah yolladı

Amerika ile yapılan Menbiç anlaşmasının daha mürekkebi kurumadan Suriye’den yeni bir ihanet haberi geldi. Bölücü terör örgütüne 250 TIR dolusu silah ve zırhlı araçlar gönderildi.

Suriye'de bölücü terör örgütü PKK'ya açık açık destek veren ABD, hafta başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo arasında yapılan görüşmeye rağmen ihanetini sürdürüyor. Bu görüşmede taraflar, PKK'nın işgal altında tuttuğu Suriye'nin Menbiç kentinden Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi üzerinde uzlaşma sağlamıştı. Ancak bölgeden gelen haberler, ABD ile Türkiye arasındaki işbirliğinin sınırlı bir alanda geçerli olduğunu ortaya koydu.

SEVKİYAT 4 GÜN SÜRDÜ

Rus haber ajansı Sputnik'in iddiasına göre, ABD bu hafta içinde Suriye'deki PKK'lı teröristlere 250 TIR dolusu ağır silahlar, zırhlı araçlar ve pikaplar verdi. Bu silahların, Suriye'nin doğusunda, Irak sınırı bölgesinde dinci terör örgütü IŞİD ile yürütülen çatışmalarda kullanılmak üzere verildiği öne sürüldü. Bu sevkiyatla birlikte ABD'nin bölücü terör örgütüne sağladığı silahların sayısı 5 bin TIR'ı aştı. Sputnik'e konuşan terör örgütünün bir elebaşı, “Son 4 gündür silahlar geliyor. Silahlar ve zırhlı araçlar, Kuzey Irak'tan kara yoluyla Semelka Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye sokuldu. ABD, Deyrizor bölgesinde kendi askeri varlığını da artırıyor. ABD'nin bu bölgede 3 üssü var” dedi.

‘PKK'YI KENARA İTEMEYİZ'

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, cuma günü yaptığı açıklamada “Türkiye'nin meşru menfaatleri için bir yol bulmak zorundayız. Ancak Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) de bir kenara itemeyiz” demişti. Amerikalılar, Suriye'de PKK'yı “SDG” adıyla tanımlayarak, bu grubun bölücü terör örgütüyle farklı olduğunu iddia ediyor. ABD, resmi olarak PKK'yı terörist olarak tanıdığından, bu örgüte yaptığı yardımları meşrulaştırmak için kelime oyunlarına başvuruyor. Ankara ise her fırsatta Suriye'de “YPG”, “PYD” ya da “SDG” olarak tanımlanan grupların PKK ile hiçbir farkı olmadığını vurgulayarak, bu örgüte verilen desteğin kesilmesini istiyor.