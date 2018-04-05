ABD polisinden skandal hareket… Elini pantolona sokup

ABD'nin New Jersey eyaletinde iki polisin trafik kontrolü sırasında yaptıkları arama sosyal medyanın gündemine oturdu.

New Jersey’de aracıyla seyir halinde olan Jack Levine, trafik kontrolü yapan iki polis tarafından durduruldu. Polis memurlarından Joseph Drew, aracın içinden marijuana kokusu aldığını söyleyerek Levine’e dışarı çıkmasını söyledi.

Araçta arama yapan polisler herhangi bir uyuşturucu maddeye ulaşamadı. Ancak uyuşturucu bulacağından emin olan Drew bu kez de adamın üzerini aramaya başladı.

Diğer polisin vücut kamerasından kaydedilen görüntülerde, Levine’nin pantolonunu indirmesi isteniyor. Adamın bunu reddetmesi üzerine memur Drew, elini Levine’nin pantolonuna sokarak arama yapıyor. Polisin cinsel organına ve kalçasına dokunduğunu söyleyen Levine, “Bu yaptığınız cinsel saldırı” diye bağırıyor.

Görüntülerin ardından polislerin uyuşturucu bulamaması üzerine Levine’i serbest bıraktığı öğrenildi. Levine ise polisler hakkında şikayetçi olurken görüntüler dava dosyasına girdi.

Görüntüler, sosyal medyaya düşmesiyle birlikte büyük tepki çekti.