ABD-Rusya Suriye’de savaşın eşiğinde mi?

Dünya, yeni haftaya çok sıcak başladı. Suriye'de Esad rejiminin Doğu Guta'da kimyasal silah kullandığına yönelik iddialara Rusya'dan yalanlama, başta ABD ve Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkeden ise çok sert tepki geldi.

ABD Başkanı Trump Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Suriye’de aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu çok sayıda kişi akılsız bir KİMYASAL saldırıda öldü. Katliam bölgesi Suriye Ordusu tarafından kuşatıldı ve dünya oraya erişemiyor. Putin, Rusya ve İran Hayvan Esad’ı destekledikleri için sorumludur” dedi.

Trump ayrıca “kısa süre içinde” Suriye’ye kuvvetli bir yanıt verebileceklerini de duyurdu.

RUSYA YALANLADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Rus uzmanların ve yardım görevlilerinin bölgeyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Lavrov düzenlediği basın toplantısında, “Askeri uzmanlarımız bu bölgeyi ziyaret etti… ve sivillere karşı klorin ya da başka kimyasal bir maddenin kullanıldığına dair herhangi bir ize rastlamadı” diye konuştu.

Rusya’nın Suriye’deki görevli generallerinden Yuri Yevtuşenko ise “Bu bilgiyi net bir şekilde reddediyoruz” dedi ve Batı medyasını ‘yalan haber’ yapmakla suçladı.

TÜRKİYE’DEN SERT AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı da sert bir açıklama yayımlayarak sorumluların cezalandırılması çağrısında bulundu. Dışişleri açıklamasında saldırı kınanırken, “Suriye rejimi üzerinde etki sahibi olan tarafları, insanlığa karşı suç teşkil eden, ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan ve geçmiş saldırılar karşısında önlem alınmadığı için tekrarlanan bu tür hunharca saldırıların derhal durdurulmasını teminen sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu saldırıların cezasız kalmaması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BMGK ‘ACİL’ OLARAK TOPLANDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'deki son durumu görüşmek için acil toplandı.

Toplantıda, Doğu Guta'ya yapılan ve en az 75 kişinin hayatını kaybettiği son saldırıda Şam rejimine bağlı güçlerin kimyasal silah kullandığı iddiası tartışıldı. ABD toplantıda, Suriye’de kimyasal silah kullanımını araştıracak yeni bir BM mekanizması kurulması için hazırladığı karar tasarısını Güvenlik Konseyi’ne sundu.

“ABD GEREĞİNİ YAPAR”

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, “Rusya'nın elinde Suriye'de kimyasal silahla öldürülen çocukların kanı olduğunu” söyledi. Haley, son durumun artık hiçbir şekilde hoşgörüyle karşılanamayacağını belirtti. Kimyasal silah kullanımını bir “canavarlık” olarak değerlendiren Haley, Rusya ve İran'ı, Esat'ı destekleyerek bu “vahşi” saldırıların arkasında olmakla suçladı.

Haley, “Rusya'nın Güvenlik Konseyi’ndeki engellemeleri artık bizleri durdurmamalı ya da ABD gerekeni yapacak” diye konuştu.

“ABD’NİN HAREKATI TEHLİKELİ OLUR”

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiyly Nebenzia da, kimyasal silah kullanımı iddiaların “uydurma” olduğunu öne sürdü. Rusya'nın bu iddialarla ilgili yürüttüıü araştırmalar neticesinde son saldırılarda bu yönde bir bulguya rastlanmadığını, cesetler üzerinde yapılan incelemelerde kimyasal silahların yol açtığı bir ölüme rastlanmadığını söyledi.

Suriye'nin devlet yönetiminde “meşru” bir hükümet olduğunu kaydeden Nebenzia, Suriye'deki yönetiminden, “ Esad rejimi” diye bahsetmenin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Toplantıya verilen arada gazetecilerin çeşitli sorularını da yanıtlayan Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye askeri harekat düzenleyebileceğine işaret ederek, bunun çok ciddi sonuçlarının olabileceğini vurguladı. Nebenzia, “Bu hem bölge hem de dünya barışı için çok tehlikeli olur” diye konuştu.

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