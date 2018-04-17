ABD Savunma Bakanı Mattis Esad’ı bir kez daha uyardı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye konusunda yeni bir açıklama daha yaptı. Mattis, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye saldırısına ilişkin, "Operasyonun uluslararası hukukun ve ABD hukukunun içerisinde olduğuna inanıyoruz ve umuyorum ki Esad bu sefer mesajı almıştır." açıklamasını yaptı.
Savunma Bakanı Mattis, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhacka ile Pentagon’da buluştu. Toplantıdan önce iki ülke heyeti basına birlikte poz verirken, gazetecilerden Suriye saldırısına ilişkin gelen bir soruya Mattis, saldırının uluslararası ve iç hukuka uygun olduğunu düşündüğünü belirtti ve Suriye rejimi lideri Esad için umarım mesajı almıştır ifadelerini kullandı.İLGİLİ HABERİlk kez buluştular... Mattis'in o sözleri dikkat çekti