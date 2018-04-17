ABD Savunma Bakanı Mattis Esad’ı bir kez daha uyardı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye konusunda yeni bir açıklama daha yaptı. Mattis, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye saldırısına ilişkin, "Operasyonun uluslararası hukukun ve ABD hukukunun içerisinde olduğuna inanıyoruz ve umuyorum ki Esad bu sefer mesajı almıştır." açıklamasını yaptı.