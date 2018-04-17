Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD Savunma Bakanı Mattis Esad’ı bir kez daha uyardı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye konusunda yeni bir açıklama daha yaptı. Mattis, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye saldırısına ilişkin, "Operasyonun uluslararası hukukun ve ABD hukukunun içerisinde olduğuna inanıyoruz ve umuyorum ki Esad bu sefer mesajı almıştır." açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
android-time 21:52 17 Nisan 2018
Haberler Dünya
ABD Savunma Bakanı Mattis Esad’ı bir kez daha uyardı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye konusunda yeni bir açıklama daha yaptı. Mattis, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye saldırısına ilişkin, "Operasyonun uluslararası hukukun ve ABD hukukunun içerisinde olduğuna inanıyoruz ve umuyorum ki Esad bu sefer mesajı almıştır." açıklamasını yaptı.

Savunma Bakanı Mattis, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhacka ile Pentagon’da buluştu. Toplantıdan önce iki ülke heyeti basına birlikte poz verirken, gazetecilerden Suriye saldırısına ilişkin gelen bir soruya Mattis, saldırının uluslararası ve iç hukuka uygun olduğunu düşündüğünü belirtti ve Suriye rejimi lideri Esad için umarım mesajı almıştır ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERİlk kez buluştular... Mattis'in o sözleri dikkat çektiİlk kez buluştular... Mattis'in o sözleri dikkat çekti
Son güncelleme: android-time 21:5617.04.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar