ABD Savunma Bakanı Mattis: Rusya ile çatışmanın eşiğinden dönüldü

ABD Savunma Bakanı Mattis basına yaptığı açıklamada 'Suriye’deki Rus güçlerinin, ülkenin batısında ABD birlikleri ve ABD'nin desteklediği yerel unsurlarla çatışmanın eşiğinden döndüğünü' açıkladı. Mattis ayrıca açıklamasında Rusların ağır bedeller ödediğini de vurgulandı.

Rusya ile Suriye’de yaşanan krizin ayrıntılarını, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bakanlığın basın ofisini ziyareti sırasında anlattı. Olayın Fırat nehrinin doğusunda Deyrizor bölgesinde cereyan ettiğini söyleyen Mattis, “Rus unsurlar” olarak bahsettiği güçlerin daha ileri ve yakın konuşlanmak için hareket ettiğini açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un görüşmesi sonrası krizin aşıldığını belirten Mattis, “Rus unsurlar geri çekildi, biz de çok az çekildik” dedi.

Deyrizor'da geçen ay da, Rus paralı askerleri ve Suriye hükumet güçleri, ABD ve ABD destekli güçlerle bir çatışma yaşamıştı.

MATTIS ‘ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEDİLER’

Amerikanınsesi’ndeki habere göre; ABD saldırıya, hava bombardımanıyla yanıt vermiş ve Kremlin kaynaklı paralı askerlerin, 300 kadarı öldürülmüştü. Mattis, Rus paralı askerlerinin neden saldırdığı konusundaki soruya, “Bunu hala yanıtlayamıyorum ama açıkçası bunun için çok ağır bir bedel ödediler” karşılığını verdi. Şubat ayındaki çatışmayı, iki ülke arasındaki kırmızı hat görüşmesi de engelleyememişti. Görüşmeyi yapan Rus yetkililer, paralı askerlerin kendilerine bağlı olmadığını söylemişti.

ABD ordusu o dönemde, telefona yanıt veren Ruslar'ın kötü niyeti olmadığını söylese de çatışanların Moskova'yla bağlantısı artık kesin olarak biliniyor. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise bu sefer bir çatışma olasılığının, Rusya'nın yönlendirmesiyle azaltıldığını kaydetti. ABD'nin Suriye'de IŞİD'le mücadele kapsamında Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren yaklaşık 2 bin askeri mevcut. IŞİD'lilerin bulunduğu alanlar, Fırat nehrinin orta kesimlerinde yer alıyor. ABD'li yetkililer bu alanları temizlenmesinin, Türkiye'nin askeri operasyonları nedeniyle yavaşladığını savunuyor.