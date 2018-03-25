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ABD silaha karşı sokaklara döküldü

Bireysel silahlanma oranlarının yüksek olduğu ABD'de okullarda yaşanan silahlı saldırılardan bıkan ABD'liler sokaklara döküldü. Başkent Washington başta olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde yüzbinlerce insan "Hayatımız için Yürüyüş" gösterisine katıldı ve ABD'nin silah politikasını eleştirdi.

Sozcu.com.tr
android-time 14:06 25 Mart 2018
Haberler Dünya
ABD silaha karşı sokaklara döküldü
Bireysel silahlanma oranlarının yüksek olduğu ABD'de okullarda yaşanan silahlı saldırılardan bıkan ABD'liler sokaklara döküldü. Başkent Washington başta olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde yüzbinlerce insan "Hayatımız için Yürüyüş" gösterisine katıldı ve ABD'nin silah politikasını eleştirdi.

ABD’nin Florida eyaletinde 17 kişinin öldüğü okul katliamından sağ kurtulan öğrenciler, silah sahibi olmanın denetlenmesi konusunda siyasilerin harekete geçmesini talep etmek için başta başkent Washington olmak üzere ülkenin yüzlerce kentinde yürüyüş düzenledi.

“March For Our Lives” “Hayatımız için Yürüyüş” gösterisine yüz binler katıldı.

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14 Şubat'ta Florida eyaletinin Parkland kentinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin ölümü sonrası ABD'nin dört bir yanından öğrenciler ve silah karşıtları bugün başkent Washington başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında toplandı.

Washington'daki yürüyüşte Jennifer Hudson sahneye çıktı.

Washington’daki yürüyüşte Jennifer Hudson sahneye çıktı.

En yoğun katılımlı gösteri, Washington’da gerçekleşirken, organizatörler ABD ve başka ülkelerde de yaklaşık 800 kardeş yürüyüş düzenlendiğini açıkladı. Göstericiler çocukların hayatının öncelik olmasını ve okullarda yaşanan silahlı saldırıların durdurulmasını talep ediyor.

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Yürüyüşe katılanlar ülkede silah satışlarının yasaklanması ve daha sık denetlenmesi için sokaklara ve meydanlara çıkarken New York’taki yürüyüşe, Vali Andrew Cuomo, Başkan Donald Trump´ın görevden aldığı New York Güney Bölgesi eski Başsavcısı Preet Bharara da destek verdi.

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ABD’de sıkça yaşanan okul katliamlarından kurtulan öğrencilerin başlattığı yaşamlarımız için yürüyüş kampanyasında ülkede silah satışlarının daha sıkı denetlenmesi ve çocukların korunması çağrısı yapıldı. Öğrenciler ayrıca politikacılara silah satışını destekleyen NRA’dan (Ulusal Silah Derneği) bağış kabul etmemeleri çağrısında bulundu.

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2018 yılına gireli yalnızca 11 hafta olmasına karşın, ABD´de tam 17 okulda silahlı saldırı gerçekleşti. ABD´nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde geçen haftalarda Marjory Stoneman Douglas lisesinde meydana gelen silahlı saldırı çoğunluğu öğrenci 17 kişinin ölümü, 14 kişinin de yaralanması ile sonuçlanmıştı.

 

Son güncelleme: android-time 14:1425.03.2018
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