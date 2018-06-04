ABD Sincar’a asker yerleştiriyor

ABD ordusuna bağlı bir grup askerin Musul'un Sincar Dağı'na konuşlandığı ve bu adımla Washington yönetiminin Irak-Suriye sınırını kendi kontrolü altına almayı amaçladığı belirtildi.

Irak’ta Musul’un da bağlı olduğu Ninova vilayetindeki Arap Aşiretleri Sözcüsü Mezahim Ahmed el-Huveyt, ABD ordusuna bağlı yaklaşık 150 askerin 20 adet zırhlı personel taşıyıcı araçlarla Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde konuşlandığını belirtti.

Huveyt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’nin Musul’un kuzeybatısındaki stratejik konuma sahip Sincar Dağı’na asker konuşlandırmak suretiyle Irak-Suriye sınırını kendi kontrolü altına almayı amaçladığını söyledi.

İLGİLİ HABER Çavuşoğlu-Pompeo görüştü: Menbiç'te yol haritası onaylandı

“HAŞDİ ŞABİ’YE SÜRPRİZ OLDU”

Irak-Suriye sınırındaki bölgelerde yaşayan Arap aşiretleriyle yaptığı görüşmelerde Sincar Dağı’nda bir grup ABD’li asker konuşlandığı bilgisine ulaştığını aktaran Huveyt, “Yaklaşık 150 ABD askeri ve 20 adet zırhlı araç Sincar’da konuşlandı. Bu, Haşdi Şabi unsurları için çok sürpriz oldu ancak PKK/YBŞ’yi (Şengal Savunma Birlikleri) pek rahatsız etmediğini görüyoruz.” ifadesini kullandı.

Huveyt, şunları kaydetti:

“ABD askeri birliğinin, Sincar’da PKK/YPG’ye yönelik herhangi bir destekte bulunmasını kabul edemeyiz. Çünkü PKK, dış güçlerin emriyle bölgeye geldi.”

SİNCAR KAYMAKAMI AÇIKLAMIŞTI

Sincar Kaymakamı Mehma Halil, önceki gün ABD’li askerlerin Sincar Dağı’na zırhlı araçlar ve ağır silahlarla konuşlandığını ifade etmişti. Irak ve ABD’li askerlerin, geçen cumartesi terör örgütü IŞİD’in varlık gösterdiği Musul’un batısındaki Irak-Suriye sınır şeridine ulaşarak kontrolü sağladığı bildirilmişti.

Terör örgütü PKK, DEAŞ’ın 3 Ağustos 2014’te Sincar’daki Ezidilere saldırısını bahane ederek ilçede varlık göstermeye başlamıştı. Türkiye’nin, Sincar’a operasyon yapılabileceği sinyalini vermesinin ardından örgüt geçen mart ayında bölgeden çekildiği iddiasında bulunmuş, Irak ordusu da teröristlerin çekildiği noktalara yerleştiğini duyurmuştu. PKK’nın yanı sıra, Sincar’da Irak Başbakanlığı bünyesindeki Haşdi Şabi’ye bağlı silahlı unsurlar da varlık gösteriyordu. AA