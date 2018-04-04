Son karar verildi… ABD ‘biraz daha’ kalacakmış

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats açıklamalarda bulundu. Coats, Beyaz Saray'ın Suriye'den askerlerini çekip çekmeme kararının çok yakın bir zaman içerisinde duyurulacağını aktardı. Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili, "Dün gerçekleşen Ulusal Güvenlik Konseyi'nde biraz daha Suriye'de kalmaya karar verildi" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump, Suriye’den çıkacaklarını açıklamış fakat bu iddia üst düzey diğer ABD’li yetkililer tarafından yalanlanmıştı. Reuters haber ajansının son dakika haberinde ise Dan Coats’un ABD askerinin Suriye’deki varlığı ile ilgili açıklamalarına yer verildi. Coats, Beyaz Saray’ın görece yakın bir zaman içerisinde ABD askerinin Suriye’deki geleceğine karar verileceğini söyledi. Coats, ABD askerinin Suriye’deki varlığına dair kararın dün gerçekleşen ABD Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında netleştiğini ifade etti.

Reuters’a konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, “Trump, IŞİD’in yenildiğinden emin olmak ve bölgedeki diğer ülkelerin Suriye’de istikrar sağlamaya yardımcı olmasını istiyor” dedi.

İsmini açıklamayan üst düzey bir yetkili ise alınan kararı açıkladı. Dün gerçekleşen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, ABD ordusunun Suriye’de “Biraz daha” kalmasına karar verildiği fakat görece yakın bir zamanda Suriye’den tamamen çıkılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı. Yapılan açıklamada, Trump’ın herhangi bir Suriye’den çıkış takvimi hazırlamadığı belirtildi. Reuters’a konuşan yetkili, “Hemen bölgeden çıkmayacağız ama başkan da uzun süre orada kalmak istemiyor” ifadesini kullandı.

Washington Post’un aktardığı haberde ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın kurmaylarına, askerlerin Suriye’den çıkması için talimat verdiği ifade edildi.