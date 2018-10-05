ABD, Trump’a karşı ayakta: Ünlü manken Emily Ratajkowski de gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği, hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan Yargıç Brett Kavanaugh'ı protesto eden çoğu kadın 300'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan arasında Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Emily Ratajkowski ve komedyen Amy Schumer de var.

Başkent Washington’da Perşembe günü, çoğunluğu kadın binlerce kişi, Yargıç Kavanaugh’un şu anki görev yeri olan Temyiz Mahkemesi önünde toplanarak ABD Yüksek Mahkemesi’ne yürüdü. Protestocular Senato binasına da girerek “Kavanaugh gitmeli” sloganları attı.

Polis, senatör ofislerinin bulunduğu binada oturma eylemi yapan göstericilere müdahale etti. Aralarında komedyen Amy Schumer ve manken Emily Ratajkowski’nin de bulunduğu 302 göstericinin gözaltına alındığı açıklandı.

New York’un ünlü Times Meydanı’nda da protesto düzenlendi. New York’ta 5. Cadde’de bulunan Trump Tower önünde düzenlenen gösteriye çoğunluğu kadın yüzlerce kişi katıldı. Kavanaugh’un Yüksek Mahkeme adaylığının iptal edilmesi yönünde sloganlar atan göstericiler, “Kadınlara güvenin”, “Susturulmayı reddediyoruz”, “Kavanaugh’a hayır” yazılı dövizler taşıdı.

Ayrıca göstericiler, cinsel taciz mağdurlarının seslerinin duyurulmasını talep etti.

HER ŞEY NASIL BAŞLADI?

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme üyeliği için Yargıç Brett Kavanaugh’ı aday göstermesi sonrası, üç kadın geçmişte Kavanaugh’ın cinsel saldırısına uğradığını iddia etmişti. Önce Palo Alto Üniversitesi’nde Psikoloji Profesörü olan Christine Blasey Ford, 1982’de Kavanaugh’ın cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü.

Ardından da Deborah Ramirez isimli bir kadın New Yorker dergisine konuşarak, Brett Kavanaugh’ın Yale Üniversitesi’nin yurdundaki bir parti sırasında, cinsel organını yüzüne bastırdığını iddia etti. Julie Swetnick adlı bir kadın da yine 1980’lerde Kavanaugh’ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu savundu. Profesör Ford Senato Adalet Komisyonu’nda verdiği ifadede, öğrencilikleri sırasında Kavanaugh’ın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söylemiş ve “Belki de kazayla beni öldürebilirdi” demişti.

Komisyonda ifade veren ve “Cinsel saldırı iddiaları hesaplı bir siyasi darbe” diyen Kavanaugh ise suçlamaları reddetti. Ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma 5 gün sürdü. Cumhuriyetçiler FBI’ın soruşturma sonrası sunduğu raporda Kavanaugh’ın aklandığını belirtti.