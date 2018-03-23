ABD ve Çin donanmaları karşı karşıya geldi

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e 60 milyar Dolar gümrük vergisi getirilmesini sağlayacak kanunu onaylamasının ardından Çin ile ABD donanması Güney Çin Denizi açıklarında karşı karşıya geldi. İki donanmanın tehlikeli bir gerginlikle yakınlaşması yeni bir sıcak ya da soğuk savaşın başlama işaretleri olarak algılandı.

Reuters‘dan alınan bilgilere göre ABD donanmasına ait Mustin adlı destroyer Çin’in Spratly Adası yakınlarında Çin donanmasıyla karşı karşıya geldi. Ada yakınlarında manevralar yapan iki donanmanın gemileri herhangi bir çatışma yaşanmadan bölgeden uzaklaştı. TİCARET KANUNU SONRASI İKİ ÜLKE DE GERGİN Yaşanan bu olay önceki gün onaylanan ticaret ve vergi yasasından sonra düşündürücü olarak yorumlandı. Washington ve Çin arasında yaşanan bu gerginliğin ilerleyen günlerde başka alanlarda da kendini göstermesi bekleniyor.