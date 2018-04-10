ABD ve Türkiye’yi karşı karşıya getiren davada önemli gelişme

FETÖ ve PKK’dan tutuklu ABD vatandaşı Pastör Brunson’ın ilk duruşması 16 Nisan’da görülecek. ABD’li senatörler duruşmayı izlemek için başvuru yaptı.

Habertürk’ten Bülent Aydemir’in haberine göre, ABD’li 2 senatör, Türkiye’de tutuklu olan ABD’li pastör Brunson’un 16 Nisan’daki duruşmasını yerinde takip etmek için başvuruda bulundu.

Daha önce de ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan serbest bırakılmasını istediği Brunson için 37 Senatör ve 78 Kongre üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmış, serbest bırakılıp sınır dışı edilmesini istemişti.

SINIF ARKADAŞI

Öte yandan duruşmayı izlemek isteyen senatörlerden birinin Brunson'un sınıf arkadaşı olduğu öğrenildi. İzin çıkarsa ABD'li senatörler duruşmayı izleyebilecekler.