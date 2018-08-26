ABD’de apartman yangını: Altısı çocuk, 8 kişi öldü

ABD'nin Chicaco kentinde sabah saatlerinde çıkan bir apartman yangınında 6 çocuk ve 2 yetişkin yaşamını yitirdi.

Chicago Tribune’de yer alan habere göre, sabah saat 04:00 sularında Little Village bölgesinde üç katlı bir binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede yan tarafta bulunan binalara da sıçradı. Olayda 6’sı çocuk 8 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye görevlileri bir genç ve bir yetişkinin de ağır yaralı olarak hastaneye gönderildiğini söyledi.

İSİMLERİ AÇIKLANMADI

Öte yandan yangın çıkan binada duman dedektörü olmadığını belirtti. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında hayatını kaybeden çocukların isimleri açıklanmazken, İtfaiye teşkilatı sözcüsü, tüm çocukların aynı haneden olduğunu söyledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA