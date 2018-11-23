ABD’de AVM’ye silahlı saldırı… ‘Kara Cuma’yı kana bulayacaktı!

ABD'de Black Friday çılgınlığı Perşembe akşamından başlarken, Alabama eyaletinde korku dolu anlar yaşandı. Bir alışveriş merkezinde ateş açan silahlı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda 3 kişi yaralandı.

ABD başta olmak üzere tüm dünyayı saran alışveriş çılgınlığı ‘Black Friday’de (Kara Cuma) facianın eşiğinden dönüldü. Alabama eyaletinde Riverchase Galleria isimli bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı meydana geldi.

Black Friday dolayısıyla binlerce müşterinin bulunduğu alışveriş merkezinde büyük panik yaşandı. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonrası saldırgan vurularak etkisiz hale getirilirken, olayda biri çocuk 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın kimliğini açıklamadı.