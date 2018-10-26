ABD’de bombalı paket olayları sürüyor

ABD'de eski başkanlar Obama ve Clinton'ın evlerine gönderilen bombalı paketlerden sonra 12. patlayıcı dolu paket New York'ta ortaya çıktı. Florida'da yaşayan Demokrat Parti Senatörü Booker'ın evine yollanan bombalı paketten sonra eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper adına yollanan paket polis ve itfaiyeyi harekete geçirdi. CNN'de yer alan habere göre Cesar Sayoc adlı kişi bombalı paketlerden sorumlu olarak gözaltına alındı.

ABD’de son 3 gün içerisinde Demokratların önde gelen isimleri ve CNN’e gönderilen 10 bombalı paketin ardından 12. şüpheli paket olayı yaşanıyor. Ülke medyasında yer alan haberlere göre, ABD’li senatör Booker adına gönderilmiş 11. şüpheli paket Florida’da bulunmuştu.

12. paketin de New York’ta eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper adına gönderildiği tespit edildi.

Daha önce son 3 gün içerisinde aralarında Barack Obama, Hilary Clinton, Joe Biden ve George Soros gibi isimlerin bulunduğu kişilere bombalı paketler gönderilmişti.

ABD ADALET BAKANLIĞI AÇIKLADI

ABD Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkilinin CNN’e yaptığı açıklamaya göre bombalı paketlerle ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Florida’da polis ve FBI tarafından takip edildiği ve düzenlenen gizli operasyonla yakalandığı bildirildi.

Öte yandan CNN’de yer alan son dakika haberine göre, Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yaşayan Senatör Kamala’ya da şüpheli bir paket gönderildi.

REUTERS KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

İki yetkiliye dayandırılan haberde gözaltına alınan bombacının kimliği Cesar Sayoc olarak açıklandı. 56 yaşındaki Sayoc’un Trump destekçisi olduğu iddia ediliyor.

Reuters