ABD’de bombalı paket olayları sürüyor

ABD’de son 3 gün içerisinde Demokratların önde gelen isimleri ve CNN’e gönderilen 10 bombalı paketin ardından 12. şüpheli paket olayı yaşanıyor. Ülke medyasında yer alan haberlere göre, ABD’li senatör Booker adına gönderilmiş 11. şüpheli paket Florida’da bulunmuştu.
12. paketin de New York’ta eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper adına gönderildiği tespit edildi.
Daha önce son 3 gün içerisinde aralarında Barack Obama, Hilary Clinton, Joe Biden ve George Soros gibi isimlerin bulunduğu kişilere bombalı paketler gönderilmişti.
ABD ADALET BAKANLIĞI AÇIKLADI
ABD Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkilinin CNN’e yaptığı açıklamaya göre bombalı paketlerle ilgili bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Florida’da polis ve FBI tarafından takip edildiği ve düzenlenen gizli operasyonla yakalandığı bildirildi.
Öte yandan CNN’de yer alan son dakika haberine göre, Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yaşayan Senatör Kamala’ya da şüpheli bir paket gönderildi.
REUTERS KİMLİĞİNİ AÇIKLADI
İki yetkiliye dayandırılan haberde gözaltına alınan bombacının kimliği Cesar Sayoc olarak açıklandı. 56 yaşındaki Sayoc’un Trump destekçisi olduğu iddia ediliyor.
Reuters
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