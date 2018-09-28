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ABD’de ilk kez bir F-35B savaş uçağı düştü

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-35B tipi 5'inci nesil savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı olayda yeni nesil F-35B savaş uçağı da ilk kazasını yapmış oldu.

android-time 22:14 28 Eylül 2018
Haberler Dünya
ABD’de ilk kez bir F-35B savaş uçağı düştü
ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-35B tipi 5'inci nesil savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi. Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı olayda yeni nesil F-35B savaş uçağı da ilk kazasını yapmış oldu.

ABD medyasının askeri yetkililere dayandırdığı haberlerde, Güney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadeleri’ne ait Beaufort Hava Üssü’nden kalkan uçakla, üsse 8 kilometre mesafede bağlantının kesildiği belirtildi. Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Bunun yeni nesil F-35B uçaklarının ilk kazası olduğuna da dikkatin çekildiği haberde, dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik arızanın söz konusu olduğuna vurgu yapıldı.

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SON ANDA KURTULMUŞTU

Ekim 2016’da yine aynı üsten havalanan bir F-35B’nin motorunda yangın çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu. ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağı bu hafta ilk kez Afganistan’da bir Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmıştı. AA

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Son güncelleme: android-time 00:0329.09.2018
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