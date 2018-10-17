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Son dakika haberi… ABD’den flaş hamle!

ABD Temsilciler Meclisine, Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'a tüm silah satışlarının ve yardımların durdurulması için yasa tasarısı sunuldu.

android-time 20:32 17 Ekim 2018
Haberler Dünya
Son dakika haberi… ABD’den flaş hamle!
ABD Temsilciler Meclisine, Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Suudi Arabistan'a tüm silah satışlarının ve yardımların durdurulması için yasa tasarısı sunuldu.

Senato ve Temsilciler Meclisi üyeleri tarafındanCemal Kaşıkçı soruşturması nedeniyle sıkça eleştirilen Suudi Arabistan’a karşı ciddi bir yaptırım kararının ilk adımı atıldı.

Temsilciler meclisine sunulan tasarıya göre ABD, Köfrez’deki bir numaralı dostu Suudi Arabistan’a silah satışını ve silah yardımını durduracak. Yasanın kabul edilmesi halinde Suudilerin Yemen’de gerçekleştirdiği operasyonlar sekteye uğrayabilir.

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Massachussets eyaleti vekili Jim McGovern, açıklamasında, “Bakan Pompeo, Suudi Arabistan Hükümetinin ‘Cemal Kaşıkçı’nın ortadan kaybolması veya öldürülmesine ilişkin emir veya direktif vermediğini’ tescil edene kadar Suudi Arabistan’a tüm askeri yardım ve satışların yasaklanması için Temsilciler Meclisine yasa tasarısını resmen sundum” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi, tasarının içeriğini henüz kamuoyu ile paylaşmazken, tasarıya şu ana kadar 6 Demokrat ve 2 Cumhuriyetçi temsilcinin de destek verdiği belirtildi.

Dış İlişkiler Komitesine sunulan tasarının hem komitede hem de mecliste oylanıp kabul edilebilmesi için çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin desteğini de alması gerekiyor. AA-REUTERS

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Son güncelleme: android-time 21:5217.10.2018
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