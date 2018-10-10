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ABD’de Florence’tan sonra Michael korkusu

ABD'nin Florida eyaletini bugün vurması beklenen Michael Kasırgası, saatte 225 kilometre hızı bularak, 4. kategori kasırga seviyesine ulaştı.

android-time 19:00 10 Ekim 2018
Haberler Dünya
ABD'nin Florida eyaletini bugün vurması beklenen Michael Kasırgası, saatte 225 kilometre hızı bularak, 4. kategori kasırga seviyesine ulaştı.

ABD, geçen ay Güney ve Kuzey Carolina’yı etkisi altına alan Florence Kasırgası’nın ardından bu defa da Florida eyaletini yerel saat ile 16.00’da (TSİ 23.00) vurması beklenen Michael Kasırgası’na hazırlanıyor.

Ulusal Kasırga Merkezi sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Michael’in hızının saatte 225 kilometreye ulaştığını ve kategorisinin 4’e yükseldiğini duyurdu.

Kasırganın, şiddetini daha da artıracağı ve hızının saatte 233 kilometreyi geçerek 5. kategoriye yükselebileceği uyarısı yapılıyor.

Fırtına şu an 90 km hızla esen rüzgara sahip. Reuters

Fırtına şu an 225 km hızla esen rüzgara sahip. Reuters

SON 100 YILIN EN KÖTÜSÜ

Florida Valisi Rick Scott, düzenlediği basın toplantısında, “Bu kasırga, Florida kıyılarını son 100 yılda vuran en kötü fırtına olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Scott, “Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı artık geçti” dedi.

Amerikan Hava Kuvvetleri fırtına yaklaşırken teyakkuza geçti. Reuters

Amerikan Hava Kuvvetleri fırtına yaklaşırken teyakkuza geçti. Reuters

HAVA KUVVETLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

ABD Hava Kuvvetleri, bölgedeki  Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü’nde bulunan jetlerini tahliye etti.

Michael Kasırgası’nın acil durum ilan edilen Florida, Alabama ve Georgia eyaletlerindeki 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Michael 100 yılın en kötü kasırgası olarak niteleniyor. Reuters

Michael 100 yılın en kötü kasırgası olarak niteleniyor. Reuters

ORTA AMERİKA’DA 13 KİŞİ ÖLDÜ

Michael Kasırgası’nın etkileri ilk olarak Orta Amerika’da görülmeye başladı.

Kasırganın yol açtığı seller nedeniyle Honduras, Nikaragua ve El Salvador’da toplam 13 kişi hayatını kaybetti.

Guatemala’da da taşan bir nehrin sularına kapılan 4 kişi hala aranıyor.

Başkan Trump Amerikalarıları uyardı. Reuters

Başkan Trump Amerikalarıları uyardı. Reuters

TRUMP TWİTTER’DAN VATANDAŞLARINI UYARDI

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Florida, eyalet yetkilileri ve yerel yetkililerin yönlendirmelerini dikkate almak zorundasınız. Lütfen hazırlıklı ve dikkatli olun, güvende kalın.” ifadelerini kullandı.

Michael Kasırgası pazar günü Karayip Denizi’nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı.  AA

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Son güncelleme: android-time 19:2110.10.2018
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