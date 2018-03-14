ABD’de İsrail’e destek rekor kırdı

ABD'de gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, ABD vatandaşı olan yetişkinlerin yüzde 74'ü İsrail´i Filistin'e karşı destekliyor.

Kamuoyu araştırma şirketi Gallup’un “İsrail’e sadık ABD’liler” anketi sonuçlarına göre, ABD’nin İsrail desteği, Körfez Savaşı’ndan sonraki yüzde 79’luk destekten sonra, 27 yılın en üst seviyesine ulaştı.

Sonuçlara göre, cumhuriyetçilerin yüzde 83’ü, bağımsızların yüzde 72’si ve demokratların yüzde 64’ü Filistin konusunda İsrail’e destek veriyor. ABD’lilerin Filistin Yönetimi konusundaki desteği ise yüzde 21’de kalırken, desteklemeyen bireyler yüzde 79 olarak açıklandı.

Filistin Yönetimi’ne destekleyenlerin ise yüzde 27’si demokratlardan, yüzde 21’i bağımsızlardan, yüzde 12’si ise cumhuriyetçiler arasından oldu. Araştırma sonuçlarına göre, ABD vatandaşlarının yüzde 50’si ABD’nin Filistin’i daha fazla baskı yapması gerektiğini düşünürken, yüzde 27’si ise İsrail’e baskı uygulanması gerektiği fikrinde.