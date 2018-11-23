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ABD’de “Kara Cuma” çılgınlığı! (Black Friday nedir?)

ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen ve satışlarda büyük indirimlerin yapıldığı "Kara Cuma" (Black Friday) başladı.

android-time 04:29
Haberler Dünya
ABD’de “Kara Cuma” çılgınlığı! (Black Friday nedir?)
ABD'de alışveriş çılgınlığı olarak nitelendirilen ve satışlarda büyük indirimlerin yapıldığı "Kara Cuma" (Black Friday) başladı.

Her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan “Şükran Günü”nü (Thanksgiving Day) takiben gerçekleşen Kara Cuma’da satışlar bu sene de perşembe akşamından itibaren yapılıyor.

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Fotoğraf: AA

New Jersey ve New York’taki perakende zincirlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan binlerce kişi, dondurucu soğukta saatlerce satışların başlamasını bekledi.

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Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Yerel saatle bazı mağazalarda 17.00’de (TSİ 01.00), bazılarının da 18.00’de (TSİ 02.00) satışların açılması ile halk indirimli ürünlere hücum etti.

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Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜNLER YİNE DEĞİŞMEDİ

Kara Cuma indirimlerinde en çok tercih edilen ürünler yine elektronik cihazlar oldu.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Başkent Washington’da da benzer görüntüler vardı. Kentteki büyük marketler ve perakende mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

ABD Ulusal Meteoroloji Merkezi, bu seneki Şükran Günü’nün 1901’den bu yana en düşük hava sıcaklığını gördüğünü duyurdu. AA

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Son güncelleme: android-time 04:3223.11.2018
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