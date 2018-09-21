ABD’de korkunç saldırı… Kalaşnikofla dehşet saçtı

Miami korku dolu anlara sahne oldu... Bireysel silahlanmanın üst seviyede olduğu ABD'de de polis ile bir saldırgan arasında sokak ortasında çatışma yaşandı... Çok sayıda polisin dahil olduğu çatışma sonucunda saldırgan ölü ele geçirildi.

ABD’de turistlerin uğrak noktası olan Miami adeta bir savaş alanına döndü… Miami Uluslararası Havaalanı yakınlarında bir saldırgan ve peşindeki FBI birimleri arasında çatışma çıktı… Bir kişiyi kaçırdığı gerekçesiyle takibe alınan adam kalaşnikof tipi tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Buna misliyle yanıt veren FBI onlarca polis aracıyla saldırganı takip etmeye başladı. Havaalanı yakınlarında bir ana cadde üzerinde ortalık savaş alanına döndü. Silah sesleri bölgede yaşayanlar arasında paniğe sebep olurken, çatışma sonucunda saldırgan hayatını kaybetti. FBI Sözcüsü Brian Waterman, “FBI, bu şahsı takip ediyordu. Nefret suçu kapsamında soruşturma altındaydı” açıklamasını yaptı.