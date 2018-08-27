ABD’de korkunç saldırı: Oyunu kaybedince cinnet geçirdi!

ABD'nin Florida eyaletindeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken saldırganın 24 yaşındaki David Katz olduğu ortaya çıktı. Katz'ın e-spor maçı turnuvasında kaybettikten sonra etrafa ateş açtığını ve insanları öldürdükten sonra intihar ettiği açıklandı.

Silah denetiminin aşırı esnek olduğu ve bireysel silahlanmanın üst seviyelerde seyrettiği ABD’nin Florida eyaletindeki Jacksonville kentinde dün korkunç bir saldırı yaşandı. Kentte dün düzenlenen e-spor turnuvası sırasında bir facia yaşandı… Amerikan futbolunu bilgisayar üzerinde oynayan oyuncular arasında gerçekleşen etkinlikte mağlup olarak elenen bir kişi adeta dehşet saçtı.

ABD basını 24 yaşındaki David Katz isimli oyuncunun kaybederek elendiğini ve kısa bir süre sonra tekrar turnuvanın yapıldığı alana gitti. Elindeki silahla etrafa ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi silahla yaralandı. Jacksonville kenti şerifi Mike Williams, saldırgandan kaçmaya çalışan 2 kişinin de bu esnada yaralandığını duyurdu.

Saldırının ardından silahı kendisine doğrultan Katz’ın intihar ettiği açıklandı.

Görgü tanıkları Katz’ın elenmeyi hazmedemediğini ve saldırının bu sebeple çıktığını doğrularken Los Angeles Times gazetesine konuşan, saldırganın arkadaşı Steven Javaurski, “David kaybettikten sonra geri geldi ve rakiplerini hedefleyerek ateş etmeye başladı” dedi. Katz’ın saldırısı sırasında canlı yayında maç yayını yapılırken, silah sesleri dünyanın farklı yerlerinden müsabakaları takip eden insanlar tarafından duyuldu.