ABD’de kritik atama: Suriye özel temsilciliğine tanıdık isim

ABD'de kritik bir atama yapıldı. ABD'nin Suriye politikasının şekillendirilmesinde önemli bir görev olan Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'den sorumlu özel temsilcisi olarak Washington'ın Ankara'daki eski büyükelçisi James Jeffrey atandı.

ABD'nin Suriye politikasının şekillendirilmesinde önemli bir görev olan Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye'den sorumlu özel temsilcilik görevine, Washington'ın Ankara'daki eski Büyükelçisi James Jeffrey

getirildi.

İyi derecede Türkçe bilen ve 2008-2010 döneminde Ankara'da görev yapan Jeffrey'den (72) önce bu görevi Michael Ratney yürütüyordu. Jeffrey daha önce Irak özel temsilciliği de yapmıştı. Jeffrey, daha önceki konuşmalarında PKK ile Suriye'deki uzantısı YPG arasında fark olmadığını söylemişti. Jeffrey hemen her konuşmasında Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğuna da işaret ediyor.