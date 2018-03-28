ABD’de Libya’da El-Kaide üyelerine yönelik hava operasyonu gerçekleştirdi

ABD Afrika Ordu Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Libya'da El-kaide üyesi olduğu düşünülen ve eylem hazırlığında olduğu iddia edilen kişilere karşı hava operasyonu gerçekleştirildi.

Açıklama’da, 24 Mart’ta Libya’nın Ubari kenti yakınlarında iki El-Kaide üyesine karşı hava operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi. YÜKSEK RÜTBELİ BİR EL-KAİDE MİLİTANI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Operasyon’da El-Kaide’nin Libya örgütlenmesinde yüksek bir rütbeye sahip olduğu düşünülen Musa Ebu Davut’un etkisiz hale getirildiği açıklanırken, etkisiz hale getirilen iki kişinin bir terör eylemi gerçekleştirmek üzere oldukları belirtildi. Sosya medya üzerinden paylaşılan operasyon raporunda, iki teröristin “batı çıkarlarına karşı” düşüncede oldukları da ifade edildi. U.S. confirms strike against al-Qa'ida's Musa Abu Dawud – https://t.co/D336RSP13S pic.twitter.com/S4VrGlyaks — US AFRICOM (@USAfricaCommand) 28 Mart 2018