ABD’de liseye silahlı saldırı

ABD'nin Maryland bölgesindeki Great Mills Lisesi'nde silahlı saldırı yaşandı. Yetkililer olayın devam ettiğini açıklarken, saldırının eğitim kurumunda dersler devam ederken gerçekleştiğini duyurdu. NBC News, olayda en az 3 kişinin vurulduğunu aktardı.

ABD’deki okullarda yaşanan silahlı saldırılar dünya kamuoyuna çok da yabancı değil aslında. Bu talihsiz olayların bir benzeri bugün Maryland’de yaşandı. St. Mary’s County’deki Great Mills Lisesi’nde silah sesleri duyuldu.

Reuters’ın aktardığı haberde, okula silah getiren bir öğrencinin iki arkadaşını vurduğu belirtilirken, okuldaki bekçinin saldırgan öğrenciyi vurarak etkisiz hale getirdiği aktarıldı. Bölge şerifi Timothy Cameron, olayın kontrol altına alındığı açıklarken, “Soruşturma devam ediyor fakat henüz saldırının sebebini bilmiyoruz” dedi.