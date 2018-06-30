ABD’de on binlerce kişi Trump’ın göçmen politikasına karşı sokağa çıktı

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikasını protesto eden 10 binlerce kişi ABD’nin 650’den fazla noktasında sokağa döküldü.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın göçmen aileleri çocuklarından ayıran “Sıfır Tolerans” politikasını eleştiren on binlerce kişi ABD'nin çeşitli yerlerindeki 650'den fazla noktada sokağa çıktı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının, göçmenlerin tutulduğu tesislerden birini basın mensuplarına açmasından sonra ortaya çıkan çocuklu ailelerin kafeslerdeki görüntülerle başlayan tepkiler, Trump yönetiminin yaklaşık 2 bin çocuğu ailesinden ayırması ile büyüdü.

Gelen tepkiler çerçevesinde, Trump çocukları aileleri ile buluşturmaya yönelik emrine rağmen yetkililerin harekete geçmemesi sebebi ile dün ABD'nin çeşitli yerlerinde halk Trump yönetimine karşı düzenlenen en büyük protestolar için sokağa çıktı.

İHA