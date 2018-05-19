ABD’de plastik fabrikasında patlama: 20 yaralı

ABD'de kimyasal üretim yapan bir fabrikada meydana gelen patlamada 20 kişinin yaralandığı, bir kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Fabrikanın boru hatlarında aşırı basınçtan dolayı patlama meydana geldiği, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Televizyon kanalı Basına açıklama yapan itfaiye şefi, patlamanın bu sabah Teksas eyaletindeki Pasadena şehrindeki Kuraray Amerika Eval Fabrikası’nda meydana geldiğini söyledi. Kimyasal, elyaf ve reçine odaklı üretim yaptığı belirtilen fabrikadaki patlamada 20 kişinin yaralandığı, bir kişinin de halen kayıp olduğu kaydedildi.

İLGİLİ HABER Son Dakika... İsrail'de büyük patlama!

Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada ise herhangi bir kimyasal sızıntı ve çevre için sakıncalı bir durum olmadığı ifade edildi. AA