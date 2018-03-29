ABD’de polis şiddeti… Trafikte öldürüldü

ABD'nin Houston kentinde bir polis memuru, trafikte pantolonu inik halde yürüyen silahsız bir adamı öldürdü.

Polis aracındaki kamerada 34 yaşındaki Danny Ray Thomas, bir polis memuruna doğru pantolonu inik halde yürürken görülüyor. Kendisi de siyahi olan polis memuru Cameron Brewer’in ateş açmadan önce “Yere yat” diye bağırdığı duyuluyor.

Thomas’ın ailesi çocuklarının depresyon tedavisi gördüğünü söyledi. Kız kardeşi Kita Thomas-Smith, Houston Belediyesi’nde yapılan toplantıda siyasetçileri “polis zulmüne” karşı bir şeyler yapmaya çağırdı. Belediye Başkanı Sylvester Turner da, “Kesinlikle acınızı hissediyorum. Alınan her yaşam için üzgünüz” dedi.

Smith daha sonra yaptığı açıklamada, “Planlı cinayet gibi. Polise doğru yürüdüğü, koşmadığı, zarar verme niyeti olmadığı çok net şekilde gözüküyor” dedi.

‘Eşi, çocuklarını öldürdü’

Houston Polisi’nden yapılan açıklamada, Thomas’ın yoğun trafik bulunan bir kavşakta yürürken görüldüğü, Brewer’ın da kendisini pantolonu ayaklarına kadar inik, kendi kendine konuşurken ve geçen araçlara vururken gördüğü” belirtildi. Açıklamada “Thomas daha sonra beyaz bir araca vurdu, şöför dışarı çıktı ve şüpheliyle kavga etti. Güvenliğini tehdit altında hisseden polis memuru silah kullandı ve Thomas’ı bir kez göğsunden vurdu” denildi.

Bir görgü tanığı tarafından çekilen başka bir videoda da, etraftakilerin polisin Thomas’ın üzerinde şok tabancası kullanacağını tahmin ettiği duyuluyor.

Akrabalarına göre Thomas’ın eşi, adam uyuşturucu suçundan hapisteyken 2016’da iki çocuklarını öldürdü. (BBC Türkçe)