ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde Güney Claiborne Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kişiler tarafından en az 3 kişinin öldürüldüğü 7 kişinin de yaralandığını açıklandı.

ABD’nin New Orleans kentinde bir silahlı saldırı meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan açıklamada 7 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

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New Orleans Polis Departmanı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, silahlı kişileri tespit etmek ve yakalamak için operasyon başlatıldığını duyurdu.

Şehir polis sözcüsü Aaron Looney, New Orleans’taki saldırıda yaralananların Üniversite Tıp Merkezine ve bölgedeki çeşitli hastanelere götürüldüğünü duyurdu.Polis yetkilisi ABD basınına açıklamalarda bulundu. Aaron Looney, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bir bilgi vermedi.

New Orleans Polis Departmanı’nın başındaki Michael Harrison, saldırganların kapüşonlu kıyafet giydiğini ve yerel saatle 20:30 sularında kalabalığın içine girerek ateş açtığını aktardı. Yetkililer saldırganların iki erkek ve bir kadını öldürdüğünü açıklarken, “Bir saldırganın elinde tüfek vardı diğerinin ise saldırıyı tabancayla gerçekleştirdiğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Yapılan açıklamada bir kişinin ağır yaralı olduğu ifade edilirken diğer 6 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı. Yetkililer saldırganları bulmak için operasyon başlatıldığını aktardı.