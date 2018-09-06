ABD’de silahlı saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Cincinnati kentinde düzenlenen silahlı saldırıda saldırgan dahil 4 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Cincinnati’nin Fountain Meydanı’nda bir bankaya ait gökdelende silahlı bir saldırgan çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Saldırının ardından açıklama yapan Polis Şefi Eliot Isaac, olayda saldırgan dahil 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kurbanlardan birinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini kaydeden Isaac, saldırganın intihar mı ettiğinin yoksa polis kurşunuyla mı vurulduğunun henüz bilinmediğini belirtti. Cincinnati Belediye Başkanı John Cranley yaptığı açıklamada, saldırganın masum insanları hedef aldığına işaret ederek, olayı “korkunç bir sahne” olarak niteledi.

Saldırıda, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilirken, yaralı sayısına dair net bilgi verilmedi.

AA