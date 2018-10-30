ABD’de tansiyon yükseliyor… Göçmenler ilerliyor, Trump sınıra asker yığıyor

12 Ekim'de Honduras'tan başlayan ve yeni katılımlarla büyüyen göçmen kafilesinin ABD'ye doğru ilerleyişi devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Meksika sınırına 5 bin 200 asker sevk etme kararı aldı. Çoğu Honduraslı olan yüzlerce göçmen, nehri geçtikten sonra polisle karşı karşıya geldi.

Ülkeleri Guatemala, Honduras ve El Salvador’dan yola düşerek ABD’ye gitmeyi amaçlayan göçmenlerin yolculuğu bölgede tansiyonu yükseltiyor… Trump’ın açıklama ve engellemelerine rağmen yolculuğa devam eden göçmen kafilesi zulüm, şiddet ve yoksulluktan kaçtıklarını söylüyorlar.

Fakat bugün ABD Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı ve Meksika sınırına 5.200 asker sevk etme kararı aldı. ABD’li General Terrence O’Shaughnessy, ‘Vefakâr Vatansever operasyonu’ adı verilen sınır güvenliği operasyonuyla hedefin Texas, Arizona ve California eyaletlerindeki tedbirleri artırmak olduğunu söyledi. General O’Shaughnessy, takviye güçlerin bir hafta içerisinde yeni görev yerlerine ulaşacağını, bölgeye askerlerin yanı sıra ilave silah, helikopter, uçak ve bariyer de konuşlandırılacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı bir Twitter mesajında “Göçmen istilası, kendilerini bekleyen ABD ordusu ile karşılaşacak” demişti. Nisan ayında Trump’ın talimatı üzerine Meksika sınırına 2 bin 100 ulusal güvenlik muhafızı gönderilmişti.

ARA SEÇİMLER İÇİN MALZEME

ABD’de hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler birbirlerini göçmen kafilesi üzerinden oy devşirmeye çalışmakla suçluyor. Partiler, 6 Kasım’da düzenlenecek olan Kongre ara seçimleri için kampanyalarına tüm hızıyla devam ediyor. Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da bir dizi sandalye için yapılacak olan seçimler, Başkan Donald Trump’ın gelecekteki etkinliği açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor.

Cumhuriyetçilerin Kongre ara seçimlerinde güç kaybetmesi durumunda Trump’ın istediği yasal düzenlemeleri kabul ettirememe riski var. Ayrıca Demokratların Kongre’de güçlenmesiyle Trump aleyhine yürütülen soruşturmalara hız verilmesi de olasılıklar arasında.

12 Ekim’de Honduras’ın suç oranı yüksek şehri San Pedro Sula’da 160 kişi bir otobüs terminalinde bir araya gelerek bu tehlikeli yolculuğa başladı.