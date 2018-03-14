ABD’de Trump’a son dakika şoku

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Temsilciler Meclisi'ne atanacak yetkiliyi seçmek için gerçekleştirilen özel seçimden Demokrat aday Conor Lamb, Cumhuriyetçilerin adayı Rick Saccone'nin yalnızca yüzde 0.2 oy önünde zaferle ayrıldı.

ABD basınının çok yakından takip ettiği seçim New York Times ve Washington Post gibi ülkenin önde gelen gazetelerinde geniş yer buldu. Resmi sonuçlar henüz açıklanmamış olsa da, 2016 yılında düzenlenen ABD genel seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yüzde 1’lik bir oy farkıyla kazandığı Pensilvanya eyaletinin, bu kez Trump’ın yüzünü güldürmediği yorumları yapıldı.

Demokrat aday Conor Lamb ile Cumhuriyetçi aday Rick Saccone’nin arasında sadece birkaç yüz oy bulunduğuna dikkat çeken gazeteler, cumhuriyetçilerin yeniden sayım isteyecekleri ifade ediliyor.