ABD’deki Facebook soruşturmasında Mark Zuckerberg ifade veriyor

Cambridge Analitica adlı araştırma şirketiyle birlikte, sosyal medya ve internet kullanıcılarının bilgilerini siyasi ve ticari manipülasyon yapmak amacıyla kullandığı iddia edilen Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, ABD senato soruşturmasında verdiği ifadede, “Suçlamaları kabul ediyorum üzgünüm” açıklamasında bulundu.
“FACEBOOK’U BEN KURDUM”
Facebook sisteminin kurucusu Zuckerberg, komisyon tarafından açıklanan ifadesinde, “Sorumluluğumuzu yeterince kapsamlı bir biçimde dikkate almadık ve bu büyük bir hataydı. Bu benim hatamdı ve çok üzgünüm” dedi. Zuckerberg ayrıca, “Facebook’u ben kurdum, yönetiyorum ve burada olan şeylerden ben sorumluyum” diyerek suçlamaları kabul etti.
“EN BÜYÜK PİŞMANLIKLARDAN BİRİ”
Soruşturma savcılarından Senatör Feinstein, bundan sonra yapılacak ABD seçimlerine dış müdahalenin önlenmesi için neler yapıldığı sordu. Zuckerberg bu soruya “Bunun önüne geçmek 2018’deki önceliklerimizden. Bu şirketi yönetirken yaşadığım en büyük pişmanlıklardan biri, 2016’da Rusya’nın enformasyon operasyonlarını tespit etmekte gecikmemiz oldu.” şeklinde cevap verdi. REUTERS