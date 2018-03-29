ABD’den Abbas’a açık tehdit

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasının ardından başlayan krizde sıcak bir gelişme yaşandı. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yönelik, "Eğer Abbas müzakere yapmak istemiyorsa, başkasının yapmak isteyeceğine eminim" dedi.

Kudüs krizinin ardından Orta Doğu’da sular durulmuyor… Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’dan skandal açıklamalar geldi. İsrail’in Kanal 10’unun İsrail yerel basınına dayandırdığı haberde Friedman, Abbas hakkında konuştu.

Haftalık bir gazeteye konuşan Friedman, “Eğer Abbas müzakere etmek istemiyorsa, bunu yapacak başka birinin bulunacağına eminim. Eğer Abbas, bir boşluk yaratıyorsa, başka birisinin onu dolduracağına ikna oldum. Ve daha sonra barış sürecinde ilerleyebiliriz” ifadesini kullandı.

Friedman’ın açıklamaları akıllara ABD Başkanı George Bush’un Filistin’in o dönemki lideri Yaser Arafat’ı getirdi. Görevde olduğu süre boyunca Filistin lideri Arafat’ı sert bir dille eleştiren Bush, sık sık barış sürecinin devam etmesi için Arafat’ın görevden alınması gerektiğini söylemiş fakat 2002 yılında Beyaz Saray’da çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Bush, “Barış yeni ve farklı bir Filistin liderliğine ihtiyaç duyuyor, böylelikle yeni bir Filistin yeniden doğabilir” demişti.

Bush, “Filistin halkının yeni bir lideri, yeni bir kurumu ve yeni bir güvenlik düzeni olunca ABD, Filistin devletinin oluşmasını destekleyecektir” dedikten kısa bir süre sonra Yaser Arafat hayatını kaybetmişti. Ölümünden yıllar sonra bile Arafat’ın suikaste uğramış olabileceği üzerine tartışmalar yaşanıyor.