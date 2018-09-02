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ABD’den Filistin-İsrail sorununa ilginç çözüm

İsrail basınında yer alan habere göre ABD, İsrail ile Filistin arasıdaki problemleri çözmek için Filistin'e Ürdün ile ortak konferedasyon kurma teklif etti.

android-time 18:03 2 Eylül 2018
Haberler Dünya
ABD’den Filistin-İsrail sorununa ilginç çözüm
İsrail basınında yer alan habere göre ABD, İsrail ile Filistin arasıdaki problemleri çözmek için Filistin'e Ürdün ile ortak konferedasyon kurma teklif etti.

Haberde yer alan iddiaya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere ekibinin kendisine Ürdün ile Filistin'in konfederasyon olmasını temel alan bir barış planı teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Ramallah'ta ‘Peace Now' isimli sivil toplum örgütüyle görüşmesinden sonra konuşan Abbas, bu planı İsrail'in de konfederasyonun bir parçası olması şartıyla kabul edeceğini ifade etti.

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TRUMP DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanımasından sonra bölgede yeniden sıcak çatışmalar yaşanmış ve yüzlerce Filistinli hayatını kaybetmişti. BM, bölgede itidal çağrısı yaparak olası büyük bir çatışmanın felakete yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Son güncelleme: android-time 18:1802.09.2018
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