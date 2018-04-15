ABD’den flaş açıklama: Suriye’den çıkmıyoruz

ABD'nin Daimi BM Temsilcisi Nikki Haley bugün açıklamalarda bulundu. Haley, ABD Başkanı Trump'ın 'Görev tamam' demesine rağmen, "Görevi tamamlamadan Suriye'den çıkmayacağız" dedi. Öte yandan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Ernst, "Eğer Trump operasyonu devam ettirmek istiyorsa Kongre'yle birlikte çalışmalıdır" dedi.

Esad rejiminin Suriye’nin Doğu Guta bölgesindeki Duma’da kimyasal silah kullandığının iddia edilmesinden sonra önceki gece ABD, İngiltere ve Fransa Suriye’ye saldırı düzenlemiş ve bazı askeri noktaları yerle bir etmişti.

Bu gelişmeyi ABD Başkanı Donald Trump, büyük bir gelişme olarak duyururken, “Görev tamamlandı” ifadesini kullanması uluslararası basında geniş yer bulmuştu. Bugün ise ABD’nin Daimi BM Temsilcisi Nikki Haley’den açıklamalar geldi. Fox News Sunday’e konuşan Haley, ABD’nin 3 amacı olduğunu söyledi.

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Haley, bütün bu hedefler tamamlanmadan Suriye’den çıkmayacaklarını dile getirdi. Haley, bu üç görevi, “kimyasal silah kullanımını sona erdirmek, IŞİD’i yenmek ve İran’ın ne yapacağını izlemek” olarak sıraladı. Haley, Trump’ın “görev tamam” sözünü de sanki hiç duymamış gibi, “Amacımız Amerikan askerlerinin ülkeye geri dönmesi fakat bu görevleri başarmadan bunu gerçekleştirmeyeceğiz” dedi.

TRUMP’A UYARI

Öte yandan bu gelişmeler yaşanırken ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Joni Ernst, Trump’ı sert bir dille uyardı. NBC’nin Meet the Press isimli programına katılan Ernst, “Ben Trump’ın bölgede askerlerle devam etmesinden dolayı rahatsızım… Fakat eğer o operasyona devam etmek istiyorsa, Kongre’yle çalışmak zorundadır” ifadesini kullandı.