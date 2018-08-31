Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD’den flaş İdlib açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'e yönelik yapılacak olan saldırı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Pompeo yaptığı açıklamada, "İdlib'de saldırı mevcut durumu daha da tehlikeli hale getirir" dedi.

android-time 18:48 31 Ağustos 2018
Haberler Dünya
ABD’den flaş İdlib açıklaması!
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'e yönelik yapılacak olan saldırı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Pompeo yaptığı açıklamada, "İdlib'de saldırı mevcut durumu daha da tehlikeli hale getirir" dedi.

Suriye’de İdlib gerginliği sürerken ABD’den kritik bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus’yayı eleştirdi. Pompeo, “Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib’e yönelik Rus ve Suriye saldırısını savunuyor. Rusya ve Asad’a izin verilmemeli. ABD olarak, zaten tehlikeli olan bölgedeki çatışmayı tırmandırır” dedi.

pompeo

BÜYÜK SIKINTI ÇEKİYORLAR 

Pompeo, “Evlerinden göçmek zorunda kalan 3 milyon Suriyeli zaten şu an İdlib’te ve bu saldırganlıktan dolayı büyük sıkıntı çekiyorlar. Durum kötü. Dünya izliyor” ifadesini kullandı.

pompeo2İLGİLİ HABERDujarric: İdlib'de asıl endişemiz sivillerin korunmasıDujarric: İdlib'de asıl endişemiz sivillerin korunması
Son güncelleme: android-time 19:5731.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar