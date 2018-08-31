ABD’den flaş İdlib açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'e yönelik yapılacak olan saldırı ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Pompeo yaptığı açıklamada, "İdlib'de saldırı mevcut durumu daha da tehlikeli hale getirir" dedi.

Suriye’de İdlib gerginliği sürerken ABD’den kritik bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus’yayı eleştirdi. Pompeo, “Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib’e yönelik Rus ve Suriye saldırısını savunuyor. Rusya ve Asad’a izin verilmemeli. ABD olarak, zaten tehlikeli olan bölgedeki çatışmayı tırmandırır” dedi.

BÜYÜK SIKINTI ÇEKİYORLAR

Pompeo, “Evlerinden göçmek zorunda kalan 3 milyon Suriyeli zaten şu an İdlib’te ve bu saldırganlıktan dolayı büyük sıkıntı çekiyorlar. Durum kötü. Dünya izliyor” ifadesini kullandı.