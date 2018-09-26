ABD’den flaş karar… Geri çekiyorlar

ABD'nin Ortadoğu politikasıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. WSJ'nin haberine göre, ABD'nin bazı uçaksavar ve füze bataryalarını Ortadoğu'dan çekeceği bildirildi.

Wall Street Journal gazetesinin Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD savunma bakanlığı füze sistemlerini gelecek ay bölgeden çekecek. ABD’nin Kuveyt’ten iki, Ürdün ve Bahreyn’den birer Patriot füze sistemini çekeceğini belirten gazeteye göre bu adım, ABD’nin artık Ortadoğu ve Afganistan’daki uzun süren çatışmalara odaklanmaktan uzaklaştığını gösteriyor. Gazete üst düzey askeri yetkililerin, Amerikan silahlı kuvvetlerinin artık Çin ve Rusya’ya odaklandığını söylediklerini yazdı.

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