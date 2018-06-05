ABD’den flaş Menbiç açıklaması

Ankara-Washington hattında Menbiç trafiği yoğunlaşırken, arka arkaya açıklamalar geliyor... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından ABD'li yetkililerden açıklama geldi. İsmini vermemek kaydıyla AP'ye konuşan ABD'li yetkililer, "Menbiç, karşılıklı anlaşacağımız yereller tarafından yönetilebilir" dedi.

Menbiç üzerine arka arkaya açıklamalar geliyor… Bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarının ardından terör örgütü YPG’den isimler, bölgeyi terk edeceklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından ABD’li yetkililer Associated Press haber ajansına konuştu. ABD’li yetkililer isimlerini açıklamamak kaydıyla Menbiç hakkındaki görüşlerini paylaştı.

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Associated Press’in Washington’daki muhabiri Josh Lederman imzalı haberde ismini açıklamayan yetkililer, terör örgütünün bölgeyi terk etmesinin ardından, “karşılıklı olarak anlaşacakları yerellerin” bölgeyi yönetebileceğini duyurdu. Üst düzey ABD’li yetkililer terör örgütü uzantılarının Menbiç’ten ayrılma için kesin ve net bir takvimlerinin olmadığını söylerken, bölgede yaşanan olaylar ışığında bir takvim belirleneceğini kaydetti.