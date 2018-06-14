ABD’den flaş S-400 açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı yardımcılarından Thomas Goffus, Türkiye’nin Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemleri satın almasının, ABD ordusu ve NATO ittifakı için yeni teknik riskler içerdiğini savundu.

Merkezi Washington'da olan düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi'nin bir toplantısında konuşan Goffus, Türkiye'nin Rusya'dan teslim alacağı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin olarak, “Bu satın alma işleminin Batı teknolojisine getireceği riskleri değerlendirmemiz gerekiyor. Fakat tercihimiz, onların (Türkiye) S-400 edinmemesi yönündedir” dedi.

Sputnik’in geçtiği habere göre, ‘Türkiye'ye S-400 sistemleri sevk edilmesi halinde ortaya çıkacak yeni risklerin’ ne olduğuna ya da bu risklere karşı ne gibi adımlar atabileceklerine ilişkinse yorumda bulunmak istemeyen Goffus, “Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğunu ve savunma gereksinimlerini karşılamaya çalıştıklarını düşünürsek, onlara karşı ne gibi kısıtlama kararları alınacağı konusunda spekülasyona girişemem” ifadelerini kullandı.

NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya yapımı bir hava savunma sistemi olan S-400 füzeleri satın almaya karar vermiş olması, ABD'de bu ülkeye 5. nesil F-35 savaş uçaklarının teslimatı yapılmasının tartışmaya açılmasının sebeplerinden biriydi.